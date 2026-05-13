وزارة الاقتصاد الألمانية تعتزم الاعتماد على السوق في ملء مخزونات الغاز

تعول وزارة الاقتصاد الألمانية، على آليات السوق في ملء مخزونات الغاز استعدادًا لفصل الشتاء المقبل.

وقال متحدث باسم الوزارة في برلين، اليوم الأربعاء: "نعول على آلية السوق في ملء مخازن الغاز"، مضيفا أن هذه المخازن لم تعد تتمتع بالأهمية نفسها التي كانت لها قبل ثلاث أو أربع سنوات.

وتابع المتحدث: "لا يزال التخطيط لملء مخازن الغاز قائماً، لكن من المفترض أن يتم ذلك عن طريق الشركات وليس عن طريق إجراءات من قبل الحكومة الاتحادية".

واستطرد أن بناء بنية تحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال يعني أن إمدادات الغاز في الشتاء لم تعد تعتمد فقط على مخازن الغاز الألمانية.

في المقابل، يرى مشغلو منشآت التخزين أن ألمانيا قد تواجه صعوبات في إمدادات الغاز إذا جاء الشتاء المقبل شديد البرودة. وكان اتحاد قطاع تخزين الطاقة "إينيس" حذر من احتمال حدوث نقص في الإمدادات خلال يناير وفبراير ومارس 2027 إذا وصلت درجات الحرارة إلى مستويات شتاء عام 2010.

وأشار الاتحاد إلى أن ارتفاع أسعار الغاز وتغير ظروف السوق نتيجة الحرب على إيران يسببان حاليًا "حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن شتاء 2026/2027".

وبحسب "إينيس"، جرى خلال الأشهر الماضية تخزين كميات أقل من المعتاد بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، إذ لم تتجاوز نسبة امتلاء مخازن الغاز الألمانية 26 بالمئة بحلول الأول من مايو الجاري.

وفي المقابل، تؤكد الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا، أن السوق قادر في معظم الحالات على اتخاذ الاحتياطات اللازمة وبتكاليف تنافسية.

وقالت الوكالة، إن "ذلك يمكن تحقيقه عبر ما يُعرف بإدارة المحافظ وتنويع المخاطر المرتبطة بها، إذ إن تدخل الدولة مبكرًا قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على الجميع".