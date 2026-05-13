تراجع مخزون النفط الأمريكي بأكثر كثيرا من التوقعات

تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الماضي، بأكثر كثيرا من التوقعات، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الصادرة اليوم الأربعاء.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 8 مايو الحالي بواقع 4.3 مليون برميل، بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار 2.3 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 2.1 مليون برميل فقط.

وفي ظل هذا التراجع أصبح إجمالي المخزون الأمريكي من النفط الخام 452.9 مليون برميل أي أقل بنسبة 0.3% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وذكرت الإدارة، أن مخزون البنزين تراجع بواقع 4.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليصبح أقل بنسبة 5% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

وارتفع مخزون المكررات النفطية، التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 200 ألف برميل ليظل أقل بنسبة 9% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.