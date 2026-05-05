تحدثت الفنانة نجوى فؤاد عن ذكرياتها مع الفنانة الراحلة سهير زكي، مؤكدة أن علاقتهما كانت قائمة على الود والتعاون، نافية ما تردد عن وجود غيرة بينهما.

وقالت "فؤاد" عبر برنامج "الستات" مع الإعلامية سهير جودة، على قناة النهار، اليوم الاثنين، إنها والراحلة عملا معًا وحققتا معا نجاحًا، مشيرة إلى أنهما كانتا تتمنيان العمل معًا باستمرار.

وأضافت أنها والراحلة كانتا تحرصان على تبادل الزيارات في المناسبات، مثل الاحتفال بشم النسيم وتناول الرنجة والفسيخ، إلى جانب تبادل الكعك والهدايا في الأعياد، واصفة تلك الفترة بأنها “أيام جميلة”.

ونفت وجود أي خلافات أو غيرة فنية، موضحة أنها اقترحت تقديم عمل استعراضي مشترك تحت اسم “مكتبة نجوى فؤاد الاستعراضية”، وبالفعل قدّمتا عرضًا ناجحًا على شاشة التلفزيون، في خطوة للرد على الشائعات التي تحدثت عن توتر العلاقة بينهما.

وأشارت إلى أن "زكي" ابتعدت لاحقًا عن الوسط الفني بعد زواجها، واهتمت بحياتها الأسرية، مضيفة أنها كانت قليلة الكلام ولا تخوض في سيرة الآخرين، قائلة: “لا غبار عليها”، مردفة أنها فوجئت برحيلها، داعية لها بالرحمة.

وفي سياق متصل، نعت نجوى فؤاد الفنان هاني شاكر، واصفة إياه بـ“مطرب العرب صاحب الصوت الجميل الذي ليس له مثيل”، مشيرة إلى أن أغلب الحفلات الكبري والسفريات كانت معه.

وتطرقت إلى علاقتها بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ، مؤكدة تأثرها الكبير به، واصفة نفسها بأنها “من مدرسته الفنية”، مشيرة إلى أنه كان يقدّر صوت "شاكر" ويستمتع بالاستماع إليه.



ويُذكر أن الفنانة سهير زكي توفيت بعد صراع طويل مع المرض، حيث دخلت المسشتفى منذ فترة بعد معاناتها من مشاكل بالجهاز التنفسي.

وتوفى الفنان هاني شاكر، عن عمر 74 عاما، في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد أسابيع من سفره إلى هناك لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية إثر نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، ومن بعدها انتكست حالته الصحية نتيجة إصابته بفشل تنفسي.