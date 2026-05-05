نادية الجندي: هاني شاكر حارب الفن الهابط واتحارب من أناس كثيرين

نعت الفنانة نادية الجندي، المطرب هاني شاكر، مؤكدة أن الراحل لا يحتاج إلى تعريف، لما قدمه من تاريخ طويل من العطاء الفني الراقي الذي شكّل وجدان الجمهور في مصر والعالم العربي.

وقالت “الجندي” عبر برنامج "الستات" مع الإعلامية سهير جودة، على قناة النهار، مساء الاثنين، إن "شاكر" فنان كبير أعلن عن نفسه بفنه المحترم عبر سنوات طويلة، مضيفة أنها لا تتحدث فقط عن الفنان، بل عن الإنسان الذي عرفته عن قرب لأكثر من 25 عامًا، حيث كان جارًا لها، واصفة إياه بأنه “شبه ملاك أخلاقيًا، لا يعرف الحقد أو الضغينة، وودود للغاية”.

وأكدت أنها لم ترَ في حياتها شخصًا بهذه الطيبة، مشيرة إلى أن الجمع بين الموهبة والأخلاق أصبح نادرًا، وأن وجود فنان بهذه القيم يُعد “ثروة حقيقية”.

وكشفت عن تأثرها الشديد بخبر وفاة "شاكر"، رغم علمها بتدهور حالته الصحية، منهارة بالبكاء، قائلة: “كنت متوقعة، لكن لحظة سماع الخبر انهرت”.

وتطرقت إلى مواقفه الفنية، مشيرة إلى أنه كان من المدافعين عن الفن الراقي، قائلة: "حارب الفن الهابط واتحارب من ناس كتير، رفض يشوف الفن ينحدر"، مضيفة أن الضغوط التي تعرض لها أثرت على صحته، حتى أصيب بأزمة قلبية.

وأشادت بدور زوجته، التي وصفَتها بـ“المحترمة”، لتحملها معه رحلة العلاج والسفر به للخارج، في محاولة لتجاوز أزمته الصحية.

ودعت للراحل، قائلة: “ربنا يرحمه ويجعل ما قدمه في ميزان حسناته، ويمنح أسرته الصبر والسلوان، وأُعزي الشعب المصري والعالم العربي".



وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعزاء في وفاة الفنان هاني شاكر، قائلاً عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: "أتقدم بخالص العزاء إلى الشعب المصري ومحبي الفن الأصيل في وفاة الفنان هاني شاكر الذي أثرى الغناء بأعذب الإبداعات الفنية في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية والإنسانية بصوته المميز وأدائه الراقي، رحم الله الفقيد الكبير وأسبغ على أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

وتوفى "شاكر"، عن عمر 74 عاما، في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد أسابيع من سفره إلى هناك لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية إثر نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، ومن بعدها انتكست حالته الصحية نتيجة إصابته بفشل تنفسي.