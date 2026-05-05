مدينة العلمين الجديدة تطرح فرصًا استثمارية بنظام البيع خلال شهر مايو

أعلن الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، عن طرح مجموعة من أبرز الفرص الاستثمارية المميزة بنظام البيع، لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 15 مايو الجاري، في إطار خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتوسع في جذب الاستثمارات المتنوعة ودعم الأنشطة الخدمية والسكنية والطبية داخل المدينة.

وأشار رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة إلى أن الجهاز يواصل العمل على توفير فرص استثمارية متعددة تلبي احتياجات المستثمرين، مع تقديم تسهيلات في السداد وإتاحة مساحات متنوعة تناسب مختلف الأنشطة، مؤكدًا أن العلمين الجديدة أصبحت واحدة من أهم المدن الواعدة القادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بفضل موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية القوية.

وأكد أن آلية السداد التي أقرتها الهيئة تتميز بالمرونة، حيث يتم سداد نسبة جدية الحجز، ثم استكمال الدفعات بنظام ميسر يتضمن التقسيط على عدة سنوات وفق الضوابط المالية المتبعة، بما يشجع المستثمرين على التوسع في تنفيذ مشروعاتهم داخل المدينة.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة أنه يتم إتاحة قطع الأراضي بصورة دورية، لتمكين راغبي الاستثمار من الاطلاع على تفاصيل التقدم للحجز والاشتراطات البنائية وأسلوب السداد من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين:

https://assign.newcities.gov.eg