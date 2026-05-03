عميد معهد الأورام: لا يمكن الاستغناء عن البروتوكول العلاجي لمرضى السرطان

قال الدكتور محمد عبدالمعطي عميد المعهد القومي للأورام، إن مرض السرطان يحتاج العديد من العلاجات التي تطورت حديثًا، ومنها العلاجات الجراحية، والإشعاعية، والكيماوية، والموجهة، والتي تحدد وفق حالة المريض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، الأحد، أن علاجات السرطان، تُعرف بالطب الشخصي، لأنها تحدد وفق الحالة الخاصة بالمريض، ونوع المرض، والجينات داخله، والتي يُخصص لها علاجات محددة

وتابع أنه بالتوازي مع استخدام هذه العلاجات المعتمدة عالميًا، يُمكن اللجوء للعلاجات المساعدة، ومنها الدعم النفسي والاجتماعي والتغذية العلاجية السليمة.

ورأى أن الاستغناء عن البرتوكول العلاجي، واستبداله بأغذية محددة يُعتبر تصرفًا غير سليم، معقبا: «العلاجات دلوقت تطورت جدًا وأصبحت أكثر فاعلية وأقل أعراض جانبية وبقى فيه علاج متطور لكل نوع من أنواع الأورام».

وذكر أن هذه العلاجات المتطورة تؤدي للشفاء من بعض الأورام بنسبة تتجاوز الـ90%، مؤكدًا أن إيقافها يُهدد بالانتشار السريع للمرض، بما يؤدي للوفاة بنسب كبيرة.

واختتم: «إيقاف الدواء دا يهدد حياة المريض بالخطر وبيهدد المرض بالانتشار السريع وبيهدد حياة المريض بنسبة كبيرة جدًا بالوفاة نتيجة إنه ترك علاجه المعتمد والمفيد وتوجه إلى توجيهات أخرى أكيد مش هتفيده ويمكن تضره في بعض الأحيان».