الأردن يعلن حجب المواقع الإباحية

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن، اليوم الثلاثاء، حجب المواقع الإلكترونية الإباحية داخل المملكة.

وقالت رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لارا الخطيب في تصريحات لوكالة فرانس برس، إن "الهيئة خاطبت رسميا كافة شركات الاتصالات للبدء الفوري بتطبيق حجب المواقع الإباحية".

وأضافت: "النية لحجب كافة المواقع المسيئة أو الإباحية أو تلك التي تخالف التشريعات"، موضحة أن حجب المواقع يتم لمواجهة مخاطر النصب والاحتيال والاستغلال.

ويتجاوز عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن 10,8 مليون مستخدم، منهم ثمانية ملايين يستخدمون الإنترنت عبر الهواتف الذكية.

ووفقا لأرقام دائرة الإحصاءات العامة، يناهز عدد سكان المملكة 11,9 مليون نسمة.