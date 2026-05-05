القضاء الإسرائيلي يمدد توقيف ناشطي أسطول الصمود 6 أيام

مددت محكمة إسرائيلية، الثلاثاء، اعتقال ناشطي "أسطول الصمود العالمي" البرازيلي تياجو دي أفيلا، والإسباني سيف أبو كشك لمدة 6 أيام إضافية.

والأحد، مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في عسقلان (جنوب) اعتقال أفيلا وأبو كشك، من أسطول الصمود العالمي، ليومين إضافيين، عقب احتجازهما الخميس.

وقال مركز "عدالة" الحقوقي العربي في إسرائيل، الذي يدافع عن أبو كشك وأفيلا، في بيان وصل "الأناضول"، إن "محكمة الصلح في عسقلان وافقت على طلب الدولة بتمديد احتجاز الناشطين الإنسانيين تياجو أفيلا وسيف أبو كشك لستة أيام إضافية، حتى الأحد 10 مايو 2026".

وخلال جلسة استماع للمحكمة، فندت المحاميتان هديل أبو صالح ولبنى توما من مركز "عدالة" الادعاءات الإسرائيلية بحق الناشطين، مؤكدتين بطلانها وغياب أي مبرر قانوني لاستمرار احتجازهما.

وأوضح فريق الدفاع، أن الناشطين لم تُوجه لهما بعد تهم رسمية، وأن الغرض من احتجازهما هو "استكمال التحقيق" فقط.

وأشار إلى أن الناشطين "اختُطفا على بُعد أكثر من ألف كيلومتر من غزة، وهما ليسا مواطنين إسرائيليين، وبالتالي لا ينطبق عليهما القانون الإسرائيلي".

وأضاف فريق الدفاع: "لا يزال الناشطان رهن الحبس الانفرادي التام، ويتعرضان لإضاءة شديدة على مدار الساعة في زنزانتيهما، ويُعصبان كلما نُقلا، حتى أثناء الفحوصات الطبية".

وتابع: "ويواصل الناشطان إضرابهما عن الطعام، حيث يكتفيان بشرب الماء منذ فجر الخميس 30 أبريل، احتجاجًا على اختطافهما ومعاملتهما اللاإنساني".

وأعلن "عدالة" أنه سيلتمس فورًا أمام المحكمة المركزية للطعن في قرار محكمة الصلح والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين.

ومساء الأربعاء، شن الجيش الإسرائيلي عدوانا غير قانوني في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، مستهدفا قوارب تقل ناشطين ضمن أسطول الصمود.

ووفقا لمسئولين في الأسطول، كان على متن قواربه 345 مشاركا من 39 دولة، بينهم مواطنون أتراك.

وأضافوا أن الجيش الإسرائيلي احتجز 21 قاربا على متنها نحو 175 ناشطا، بينما أبحرت بقية القوارب نحو المياه الإقليمية اليونانية.

وتعد هذه المبادرة الثانية لـ"أسطول الصمود العالمي"، بعد تجربة سبتمبر 2025، التي انتهت بهجوم إسرائيلي على السفن في الشهر التالي، أثناء إبحارها في المياه الدولية، واعتقال مئات الناشطين الدوليين على متنها.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 2007، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم على مدار عامين، بدءا من أكتوبر 2023. ​​​​​​​