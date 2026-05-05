الثلاثاء 5 مايو 2026 4:14 م القاهرة
الإمارات تغلق مجالها الجوي جزئيا بعد هجمات صاروخية إيرانية

وكالات
نشر في: الثلاثاء 5 مايو 2026 - 4:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 مايو 2026 - 4:03 م

أظهرت إشعارات للطيارين نشرتها الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أن الدولة فرضت قيودًا على الرحلات الجوية في عدد محدود من المسارات المعتمدة حتى 11 مايو على الأقل، وفعّلت بروتوكولات الأمن الخاصة بالطوارئ.

وبحسب وكالة «رويترز»، جاءت هذه القيود بعد يومين من رفع الإمارات لجميع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالمجال الجوي، وإعلانها أن الملاحة الجوية في الدولة عادت إلى طبيعتها.

وقالت الإمارات أمس الاثنين، إن دفاعاتها الجوية تصدت لصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، ما أجبر عدة رحلات جوية على تحويل مسارها إلى مسقط في سلطنة عمان والتحليق في أجواء السعودية.

وأشارت إشعارات الطيارين إلى «إغلاق جزئي لمنطقة معلومات الطيران في الإمارات»، وأضافت أن الرحلات الجوية من وإلى الإمارات مسموح بها فقط عبر نقاط دخول وخروج محددة.

وأفادت الإمارات بأن دفاعاتها الجوية تصدت لـ19 صاروخًا وطائرة مسيرة أطلقتها إيران، الاثنين، في أول هجوم لها منذ عدة أسابيع.

وأدانت الإمارات الهجمات الإيرانية المتجددة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في البلاد، مؤكدةً احتفاظها بحق الرد.

