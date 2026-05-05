 السعودية تقدم مليوني دولار لدعم أونروا - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 مايو 2026 7:19 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

النتـائـج تصويت

السعودية تقدم مليوني دولار لدعم أونروا

الرياض - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 5 مايو 2026 - 7:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 مايو 2026 - 7:08 م

سلم سفير السعودية لدى الأردن، السفير غير المقيم والمفوض لدى السلطة الفلسطينية، الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، اليوم الثلاثاء، مساهمة المملكة العربية السعودية السنوية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا"، بقيمة مليوني دولار.

وتسلم المساهمة المفوض العام بالإنابة للأونروا، كريستيان ساوندرز، لدعم ميزانية الوكالة وبرامجها وعملياتها في المنطقة، بما يعزز قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

وأكد السفير السعودي حرص المملكة، بتوجيه من قيادتها، على نصرة القضية الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطيني، ودعم ميزانية "أونروا" لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والإنسانية والتعليمية والصحية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
ونوه بالدور الحيوي الذي تضطلع به الأونروا في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم.
من جانبه، أعرب ساوندرز عن شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل والثابت، بما يمكّن الأونروا من تنفيذ برامجها المختلفة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وإغاثتهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك