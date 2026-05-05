السعودية تقدم مليوني دولار لدعم أونروا

سلم سفير السعودية لدى الأردن، السفير غير المقيم والمفوض لدى السلطة الفلسطينية، الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، اليوم الثلاثاء، مساهمة المملكة العربية السعودية السنوية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا"، بقيمة مليوني دولار.

وتسلم المساهمة المفوض العام بالإنابة للأونروا، كريستيان ساوندرز، لدعم ميزانية الوكالة وبرامجها وعملياتها في المنطقة، بما يعزز قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

وأكد السفير السعودي حرص المملكة، بتوجيه من قيادتها، على نصرة القضية الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطيني، ودعم ميزانية "أونروا" لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والإنسانية والتعليمية والصحية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

ونوه بالدور الحيوي الذي تضطلع به الأونروا في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم.

من جانبه، أعرب ساوندرز عن شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل والثابت، بما يمكّن الأونروا من تنفيذ برامجها المختلفة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وإغاثتهم.