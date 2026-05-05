الثلاثاء 5 مايو 2026 7:19 م القاهرة
الأهلي يصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة إنبي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 5 مايو 2026 - 7:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 مايو 2026 - 7:12 م

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني التشكيل الأساسي الذي سيخوض به اللقاء، حيث جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، هادي رياض، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أشرف بن شرقي.

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق فوز كبير على الزمالك بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، ويسعى الفريق لمواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث، من أجل تعزيز موقعه في جدول الترتيب ومواصلة المنافسة على صدارة الدوري.


