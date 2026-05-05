القيادة المركزية الأمريكية: توجيه 51 سفينة للعودة أو تغيير مسارها ضمن الحصار على الموانئ الإيرانية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توجيه 51 سفينة للعودة أو تغيير مسارها حتى يوم الثلاثاء، في إطار الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية والسفن المرتبطة بـإيران.

واعتبرت إيران هذا الحصار انتهاكًا لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن النظام الإيراني يسيطر على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وفقًا لما نقلته شبكة CBS News.

وهددت طهران، بمهاجمة أي سفن تحاول عبور الممر البحري، سواء بمرافقة عسكرية أمريكية أو من دونها.

ومع عبور أول سفينتين تجاريتين المضيق، أمس، تحت حماية أمريكية ضمن عملية «مشروع الحرية»، شنت إيران، هجومًا بصواريخ وطائرات مسيّرة على السفينتين.

وقال دونالد ترامب، إن سبعة إلى ثمانية زوارق عسكرية إيرانية صغيرة دُمرت خلال الاشتباك.

في المقابل، تؤكد إيران، أن بعض ناقلات النفط المحملة بمنتجاتها تمكنت من عبور المضيق والوصول إلى عملائها في آسيا، بينما تصر وزارة الدفاع الأمريكية على أن أي سفينة إيرانية أو خاضعة للعقوبات لم تتمكن من اختراق الحصار.