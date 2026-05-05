أفادت تقارير صحفية بأن نادي تشيلسي الإنجليزي يضع المدافع الإكوادوري جويل أوردونيز، لاعب كلوب بروج البلجيكي، ضمن قائمة اهتماماته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتك" أن إدارة تشيلسي تتابع أداء اللاعب عن كثب، تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي بشأن ضمه. وأشارت التقارير إلى أن المستوى الذي سيقدمه أوردونيز في المباريات المتبقية من الموسم الحالي سيكون عاملًا حاسمًا في تحديد موقف النادي من إتمام الصفقة.

في السياق ذاته، يحظى اللاعب باهتمام أندية أخرى، من بينها ليفربول الإنجليزي والهلال السعودي، ما قد يزيد من حدة المنافسة على خدماته خلال الصيف.

ويأتي هذا التحرك في ظل سعي تشيلسي لتعزيز صفوفه الدفاعية، خاصة مع احتلاله المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة.