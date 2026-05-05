تُوجت مصر بلقب البطولة الأفريقية لرياضات الانزلاق التي استضافتها القاهرة خلال الفترة من 2 إلى 5 مايو 2026، بعد أداء قوي وهيمنة واضحة على مختلف المنافسات.

وتصدر لاعبو مصر الترتيب العام في منافسات السرعة و«الفري ستايل»، بعد تحقيق أرقام لافتة، خاصة في سباقات السرعة التي شهدت سيطرة مصرية كاملة على منصات التتويج.

ففي منافسات السرعة (Speed Skating)، حصدت مصر 29 ميدالية ذهبية و29 فضية و6 برونزيات، متفوقة بفارق كبير على أقرب منافسيها، جنوب أفريقيا، التي جاءت في المركز الثاني.

أما في منافسات «الفري ستايل» (Inline Freestyle)، فقد واصلت مصر تفوقها بحصد 7 ميداليات ذهبية و9 فضيات و9 برونزيات، لتؤكد جدارتها باللقب القاري عن استحقاق.

واختُتمت فعاليات البطولة مساء أمس بحفل ختام مميز أُقيم في أجواء احتفالية، بحضور الدكتور ناثالان كوتي، رئيس الاتحاد الأفريقي لرياضات الانزلاق، والدكتور ياسر الشامي، رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي، وجوليان كونان، سكرتير الاتحاد الأفريقي، وحسن أحمد، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على البطولة، ومحمد إبراهيم، المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، ويحيى منصور، المدير المالي للاتحاد ونائب مدير البطولة، وعبد الرحمن صلاح، رئيس لجنة المتطوعين.

وأشاد رئيس الاتحاد الأفريقي بتنظيم البطولة، مؤكدًا أنها شهدت مستوى فنيًا متميزًا وتنظيمًا احترافيًا يعكس قدرة مصر على استضافة البطولات الكبرى، مشيدًا بالتطور الملحوظ في أداء اللاعبين الأفارقة، خاصة المنتخب المصري الذي قدم نموذجًا قويًا في المنافسة.

وأعرب الدكتور ياسر نبيل، رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي، عن سعادته بنجاح البطولة وتحقيق المنتخب المصري لهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الاحتكاك القاري يمثل خطوة مهمة في إعداد اللاعبين للبطولات الدولية، وأن مصر مستمرة في دعم وتطوير رياضات الانزلاق خلال الفترة المقبلة.