توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة وسط تصاعد الانتهاكات جنوب سوريا

توغلت قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في محيط بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، مستخدمة أربع آليات دخلت المنطقة عبر بوابة تل الجلع.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن القوة أقامت حاجزا مؤقتا، وشرعت في تفتيش هواتف عدد من رعاة الأغنام في المنطقة، من دون تسجيل أي حالات اعتقال.

ويأتي هذا التوغل في سياق تحركات متكررة للقوات الإسرائيلية في مناطق الجنوب السوري، ما يثير حالة من القلق والترقب بين السكان المحليين.

وفي هذا السياق، وثق مركز "سجل" لحقوق الإنسان تصاعدا ملحوظا في الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر أبريل 2026، حيث بلغ عددها 254 انتهاكا، لتكون ثاني أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام بعد مارس.

وأشار التقرير إلى أن محافظة القنيطرة سجلت النصيب الأكبر من هذه الانتهاكات بـ213 حالة، ضمن نشاط عسكري واسع شمل توغلات برية ومداهمات وإقامة حواجز.

وجاءت محافظة درعا في المرتبة الثانية بـ32 انتهاكا، تميزت بطابع أكثر خطورة، إذ تضمنت عمليات قصف وتوغلات وتحليقا جويا مكثفا، فيما اقتصرت الانتهاكات في ريف دمشق والسويداء بشكل رئيسي على تحليق الطيران.