 ارتفاع عجز الميزان التجاري لأمريكا خلال مارس
الثلاثاء 5 مايو 2026 6:00 م القاهرة
ارتفاع عجز الميزان التجاري لأمريكا خلال مارس

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 5 مايو 2026 - 5:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 مايو 2026 - 5:51 م

مع ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع قليلا من الصادرات، ارتفع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال مارس الماضي، وفقا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم.

وذكرت الوزارة، أن العجز التجاري ارتفع خلال مارس إلى 60.3 مليار دولار، مقابل 57.8 مليار دولار خلال فبراير وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع العجز إلى 60.4 مليار دولار، مقابل 57.3 مليار دولار خلال فبراير وفقا للبيانات الأولية.

جاء ارتفاع عجز الميزان التجاري مع ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 2.3% إلى 381.2 مليار دولار في حين زادت قيمة الصادرات بنسبة 2% إلى 320.9 مليار دولار خلال مارس الماضي.

