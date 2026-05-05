حصلت ألمانيا على 4.6 مليار يورو إضافية من برنامج التمويل الذي أنشأه الاتحاد الأوروبي خلال أزمة كورونا.

وذكرت المفوضية الأوروبية، أن هذه الأموال سيتم استخدامها لأغراض، من بينها دعم التنقل الكهربائي، وتجديد المباني، وأبحاث الهيدروجين، وتعزيز رقمنة الإدارة.

ويشمل ذلك تحديدًا دعم شراء السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة محطات الشحن.

وكان ما يُعرف بصندوق التعافي من كورونا أُنشئ عام 2021 لمواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

وللحصول على هذه المساعدات، يتعين على الدول الأعضاء تقديم خطط تتضمن مشاريع استثمارية وإصلاحية محددة.

ويبلغ إجمالي ما يحق لألمانيا الحصول عليه من هذا الصندوق نحو 30 مليار يورو كمنح، وقد تم حتى الآن صرف 80 في المئة منها، بحسب بيانات المفوضية.

وترتبط هذه الأموال بتحقيق نتائج محددة، إذ لا تُصرف إلا بعد تنفيذ الأهداف المرحلية والمعايير المتفق عليها في خطط الإصلاح والاستثمار.

ونظرًا لانتهاء البرنامج بنهاية العام، يتعين على الدول الأعضاء استكمال جميع الأهداف المتبقية بحلول 31 أغسطس المقبل، وتقديم طلبات الحصول على الأموال حتى نهاية سبتمبر المقبل.