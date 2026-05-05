سي إن إن: إسرائيل تدرس تصعيد الضربات على حزب الله حال انهيار الهدنة مع إيران

قال مصدر إسرائيلي لشبكة «CNN»، اليوم الثلاثاء، إن تل أبيب تدرس تصعيد الضربات على حزب الله في جميع أنحاء لبنان، حال انهيار الهدنة مع إيران.

وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في لبنان «على وشك الانهيار»، رغم مساعي واشنطن للوساطة بين إسرائيل ولبنان.

ولفتت إلى أن الرئيس دونالد ترامب، مدد الهدنة حتى نهاية الأسبوع المقبل، إلا أن إسرائيل وحزب الله يواصلان تبادل إطلاق النار يوميًا.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي موجات متكررة من الغارات اليومية على ما تزعم أنه «أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان»، بينما واصل حزب الله شن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن نحو 400 شخص استشهدوا في غارات إسرائيلية في لبنان، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأفاد مصدر إسرائيلي بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الأمريكي ترامب، برغبة إسرائيل في استئناف القتال المكثف ضد حزب الله.

وذكر مصدر أمني إسرائيلي أن الجيش يسعى لرفع القيود الأمريكية المفروضة عليه، لكي يتمكن من استئناف ضرباته ضد حزب الله في منطقة شمال نهر الليطاني؛ الذي يفصل جنوب لبنان عن بقية البلاد.