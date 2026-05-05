وزير الحرب الأمريكي: إيران ستواجه قوة نارية إذا هاجمت الشحن التجاري

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الثلاثاء، إن "إيران ستواجه قوة نارية هائلة من الولايات المتحدة إذا هاجمت الشحن التجاري".

وحث هيجسيث إيران على "توخي الحذر في الإجراءات التي تتخذها"، معتبرا أن "وقف إطلاق النار لم ينته بعد، وهو مستمر"، بحسب ما نقلته شبكة الشرق السعودية.

وأشار هيجسيث، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "هناك ممر آمن عبر مضيق هرمز، يمكن أن تتدفق من خلاله الشحنات التجارية".

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أمس الاثنين، حذّر ترامب إيران من أنها "ستُمحى من على وجه الأرض" إذا حاولت استهداف السفن الأمريكية في مضيق هرمز أو في مياه الخليج العربي.

وأطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عملية "مشروع الحرية" لإخراج السفن العالقة في مضيق هرمز، ومنطقة الخليج، بحسب شبكة الشرق السعودية.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر، إن إيران أطلقت صواريخ كروز وطائرات بدون طيار باتجاه السفن الحربية والتجارية الأمريكية دون أن تصيب أهدافها.

وأضاف أن إيران أرسلت 6 زوارق سريعة لملاحقة السفن التجارية، إلا أن القوات الأمريكية استهدفتها ودمرتها.