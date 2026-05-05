مقتل 24 شخصا في هجوم لبوكو حرام على قاعدة عسكرية في تشاد

أسفر هجوم نفذه متطرفون يشتبه بأنهم من جماعة بوكو حرام على قاعدة "بركة تولوروم" العسكرية التشادية عن 24 قتيلا على الأقل، بحسب ما أفاد مسئول عسكري وآخر محلي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المصدر العسكري إن هجوم الاثنين "خلّف 25 قتيلا و46 جريحا من جانب الجيش التشادي"، بينما أفاد المسئول في الإدارة المحلية بمقتل "24 شخصا وإصابة عدد آخر بجروح".

وتشهد جزر بحيرة تشاد تصاعدا مقلقا في الاشتباكات بين الجماعات الإرهابية المتنافسة، في مشهد يهدد المدنيين وينذر بانعدام الأمن في المنطقة والدول المجاورة.

ومع تزايد العمليات العسكرية، يبدو أن الدافع الأساسي وراء هذه المعارك لا يتعلق بالأيديولوجيا بقدر ما يتعلق بالسيطرة على الموارد والممرات التجارية الحيوية، بحسب صحيفة "أوراسيا ريفيو".

ووفق خبراء الأمن والسكان المحليين، تتصارع جماعة "بوكو حرام" وتنظيم "داعش" في غرب إفريقيا للسيطرة على الجزر والممرات الاستراتيجية للبحيرة، مستفيدة من ثروتها الاقتصادية والضرائب المفروضة على الصيادين والمزارعين والرعاة.