زعيمة البديل الألماني: نتوقع إجراء انتخابات مبكرة في العام المقبل على أبعد تقدير

بمناسبة مرور عام على تولي الحكومة الألمانية برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، مهام عملها، انتقد حزب "البديل من أجل ألمانيا" المعارض بشدة أداء الحكومة الائتلافية المكونة من الاتحاد المسيحي (الذي يترأسه ميرتس) والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وقالت رئيسة الحزب، أليس فايدل، أمام صحفيين في برلين اليوم الثلاثاء:" بالنسبة لألمانيا، يُعد هذا تاريخًا أسود".

وأضافت أنه بعد عام واحد، لم تعد البلاد تواجه أزمة في المالية العامة فحسب، بل أيضًا أزمة اقتصادية.

وفي هذا الصدد، لفتت فايدل، إلى أحداث من بينها ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات، متهمة الائتلاف الحاكم باتباع "سياسة يسارية متطرفة خضراء على حساب الطبقة العاملة".

وقالت زعيمة الحزب الذي يمتلك ثاني أكبر كتلة في البرلمان الألماني بعد الاتحاد المسيحي: "يجب أن نضع حدًا لذلك، ونتوقع إجراء انتخابات مبكرة العام المقبل، على أبعد تقدير".

وأظهرت نتائج استطلاع حديث للرأي أن نسبة المواطنين الألمان الراضين عن أداء حكومة ميرتس لا تزيد عن 11 في المئة فقط، مقابل 87 في المئة أبدوا عدم رضاهم عن أداء الحكومة.

وتوضح المقارنة مع نتائج استطلاع مماثل في يوليو 2025 تراجعا كبيرا في نسبة الراضين عن أداء الحكومة إذ إن هذه النسبة كانت تبلغ آنذاك 38 في المئة.

وأشارت تقديرات شركة "كريديت ريفورم" الألمانية للاستعلام الائتماني التي يقع مقرها في مدينة نويس، إلى أن عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا وصلت في العام الماضي إلى ما يزيد عن 24 ألف حالة بارتفاع بنسبة 8.8%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014.