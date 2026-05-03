أعلنت أوكرانيا، الأحد، شن موجة من الهجمات بالطائرات المسيرة استهدفت ميناء "بريمورسك" الروسي على بحر البلطيق، مشيرةً إلى أنها هاجمت أيضا العديد من السفن، فيما قالت موسكو إنها أسقطت أكثر من 60 مسيرة فوق المنطقة الواقعة شمال غرب روسيا حيث الميناء.

وعلق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على أحدث موجة من الهجمات التي استهدفت أيضا ناقلة نفط في الميناء، وسفينة إطلاق صواريخ من طراز "كاراكورت" وزورق دورية، قائلا إن "أضرارا جسيمة لحقت بالبنية التحتية لمحطة النفط في الميناء".

وأضاف زيلينسكي، في منشور على منصة "إكس": "إن كل نتيجة من هذا القبيل تحد أكثر من قدرات روسيا الحربية".

بدوره، قال ألكسندر دروزدينكو، حاكم منطقة لينينجراد الروسية، إن "أكثر من 60 طائرة مسيرة أسقطت خلال الليل فوق المنطقة الواقعة شمال غرب روسيا حيث الميناء"، مشيراً إلى أن الهجوم على ميناء "بريمورسك"، وهو منفذ رئيسي لتصدير النفط، لم يسفر عن تسرب نفطي، وأن الحريق "سرعان ما أخمد".

قدرات طويلة المدى

ولدى ميناء "بريمورسك" إحدى أكبر بوابات التصدير الروسية، طاقة استيعابية تصل إلى مليون برميل من إمدادات النفط يوميا، وفقا لوكالة "رويترز".

كما تعرضت لهجمات متكررة في الأشهر القليلة الماضية مع تعثر المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال زيلينسكي في وقت سابق، الأحد، إن القوات الأوكرانية استهدفت ناقلتين تابعتين لأسطول الظل الروسي في المياه عند مدخل ميناء "نوفوروسيسك" الروسي على البحر الأسود، فيما لم تعلق موسكو بشأن هذا الهجوم.

وأضاف زيلينسكي على منصة "إكس": "هاتان الناقلتان كانتا تستخدمان بنشاط لنقل النفط، وستواصل أوكرانيا التطوير الشامل لقدراتها بعيدة المدى، في البحر والجو والبر".

روسيا غير متأثرة بالهجمات

ونقل التلفزيون الروسي عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله إن "أسعار النفط العالمية قد ترتفع أكثر إذا واصلت أوكرانيا قصف البنية التحتية النفطية الروسية".

وقال بيسكوف: "إذا غابت كميات إضافية من نفطنا عن السوق، فسترتفع الأسعار أكثر مقارنة بالمستويات الحالية التي تتجاوز بالفعل 120 دولاراً للبرميل".

وأضاف: "هذا يعني أنه حتى مع انخفاض حجم الصادرات، ستكسب شركاتنا مزيدا من المال، وستحصل الدولة على مزيد من الإيرادات".

وأفادت مناطق روسية أخرى بوقوع هجمات بطائرات رون، السبت، والأحد.

وأفاد سيرجي سوبيانين، رئيس بلدية مدينة موسكو، بإسقاط 4 طائرات درون كانت في طريقها إلى العاصمة الروسية.

من ناحيته، قال أولكسندر سيرسكي قائد الجيش الأوكراني، السبت، إن "القوات الروسية تتقدم نحو مدينة كوستيانتينيفكا بمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا".