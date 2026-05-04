تراجع صادرات الصناعات الهندسية 22% خلال شهر مارس الماضي

- وارتفاعها 0.5% خلال الربع الأول من العام الجاري

كشف شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في تصريحات لـ«الشروق» عن تراجع صادرات الصناعات الهندسية بمقدار 22% خلال شهر مارس من العام الجاري، مقارنة بشهر مارس 2025، متأثرة باضطرابات سلاسل الإمداد، بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

وأوضح الصياد أنه على صعيد نتائج الربع الأول من العام الجاري 2026، حققت الصادرات الهندسية ارتفاعًا طفيفًا قدره 0.5%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مشددًا على أن نجاح المجلس في تحقيق نتائج تفوق نظيرتها من عام 2025، في ظل الظروف الراهنة، يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل الصدمات، إضافة إلى ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.

ووفق التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 37.6% لتصل إلى نحو 709.7 مليون دولار خلال فبراير 2026، مقارنة مع 515.8 مليون دولار في فبراير 2025، ما مثل قفزة نوعية غير مسبوقة في أداء القطاع.

وعلى الصعيد التراكمي، سجلت الصادرات الهندسية نمو بنسبة 15.1% خلال الشهرين الأولين من عام 2026، لتبلغ 1.187 مليار دولار، مقابل حوالي مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.



وحققت صادرات الصناعات الهندسية قفزة غير مسبوقة خلال عام 2025، لتسجل نحو 6.5 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي بلغ 13%، مقارنة بنحو 2.29 مليار دولار في عام 2020.