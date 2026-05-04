وزير الاتصالات: إضافة 50 خدمة رقمية جديدة بنهاية 2026

• خطة تستهدف تسريع التحول الرقمي وتحسين تجربة المواطن في الحصول على الخدمات

تعمل الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي اضافة 50 خدمة رقمية جديدة بنهاية 2026 في إطار خطة تستهدف تسريع التحول الرقمي وتحسين تجربة المواطن في الحصول على الخدمات.

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أن الدولة تمضي في التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية عبر القنوات الرقمية. مشيرًا إلى أن منصة مصر الرقمية تقدم حاليًا نحو 220 خدمة.

تركز الوزارة حسب هندي خلال الفترة المقبلة على زيادة عدد الخدمات المتاحة على المنصات الرقمية. وتحويل عدد أكبر من الخدمات إلى خدمات رقمية حصرية. بحيث يحصل المواطن عليها من خلال القنوات الرقمية دون الحاجة إلى التعامل الورقي أو التردد على المكاتب التقليدية إلا في أضيق الحدود.

وأضاف أن إجمالي الخدمات المتاحة حاليًا على منصة مصر الرقمية يبلغ نحو 220 خدمة. موضحًا أن من بينها 73 خدمة يتم تقديمها رقميًا فقط. وهو ما يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مفهوم الخدمة الرقمية الكاملة. وتوسيع الاعتماد على المنصات الإلكترونية في تقديم الخدمات الحكومية.

واضاف هندي أن تقديم الخدمات الرقمية يتم من خلال ثلاث قنوات رئيسية، تشمل منصة مصر الرقمية نفسها. والمنصات التابعة للجهات مقدمة الخدمة. إلى جانب مكاتب البريد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية. والتي أصبحت تضم ما يُعرف بـ«الوكيل الرقمي».

وأشار إلى أن «الوكيل الرقمي» داخل مكاتب البريد يتيح للمواطنين غير القادرين على استخدام الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول الحصول على خدماتهم رقميًا. من خلال التوجه إلى أقرب مكتب بريد، حيث يقوم الوكيل الرقمي بمساعدتهم في تنفيذ الخدمة إلكترونيًا. بما يضمن عدم استبعاد أي فئة من الاستفادة من خدمات التحول الرقمي.

وأكد وزير الاتصالات أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على حصر تقديم بعض الخدمات عبر القنوات الرقمية فقط. خاصة مع تطوير عدد من الخدمات التي كانت تبدأ إلكترونيًا لكنها لا تكتمل رقميًا بشكل كامل. إذ كان المواطن في بعض الحالات يضطر في النهاية إلى الذهاب لاستلام مستند أو ورقة من الموظف المختص.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على معالجة هذا التحدي من خلال تطوير التطبيقات والآليات الرقمية المرتبطة بالتحقق الإلكتروني والهوية الرقمية. بما يتيح للمواطن الحصول على الخدمة كاملة دون الحاجة إلى الذهاب للمكتب لاستلام مستند ورقي في النهاية.