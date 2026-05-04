الإسكان: محور عمر سليمان يربط صحراوي الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات المحاور والطرق التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير بمحافظة الإسكندرية، مؤكدة دورها في تخفيف الضغط المروري وربط المدينة بالامتدادات العمرانية الجديدة شرقاً وغرباً لتسريع معدلات التنمية.



واستعرض الاجتماع، الذي حضره اللواء أسامة الجنزوري رئيس الجهاز المركزي للتعمير ومسؤولو الوزارة، موقف تنفيذ محور اللواء عمر سليمان "القوس الغربي الدائري"، الذي يربط طريق "القاهرة–الإسكندرية الصحراوي" بمطار برج العرب الدولي ومدينة برج العرب والساحل الشمالي الغربي بطول 20 كم، وبعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه.

ويبدأ المحور من الكيلو 40 بالطريق الصحراوي وصولاً إلى الطريق الدولي الساحلي، ويهدف لنقل حركة المركبات من مناطق التنمية الصناعية واللوجستية والزراعية ببرج العرب إلى شبكة الطرق الإقليمية عبر ثلاثة قطاعات تُنفذ بالتوازي.

كما تابعت الوزيرة مشروع كوبري الفريق أول سليمان عزت (محور السادات 45) مع الطريق الساحلي الدولي، ضمن مخطط تطوير شرق الإسكندرية.

ويشمل المشروع إنشاء كوبري على مستويين بطول 2.6 كم، يضم كل منهما 3 حارات مرورية؛ حيث يربط المستوى الأول شارع السادات بالدولي الساحلي، بينما يربط العلوي الطريق الدولي الساحلي بشارع السادات وميدان الساعة.

ويسهم المشروع في استيعاب الأحجام المرورية وتقليل زمن الرحلات، مع تعظيم الاستفادة من نفق وكباري السادات بمنطقة تقاطع طريق الكورنيش.

وتناول الاجتماع كذلك المرحلة الأولى من تطوير محور محمد نجيب، والتي تتضمن إنشاء كوبري عند تقاطعه أعلى طريق جمال عبد الناصر، وربط نفقين قائمين بمنطقة "قبلي بأبو قير".

ويستهدف المشروع إيجاد محور مروري عرضي يربط طريق الكورنيش، وشارع جمال عبد الناصر، وشارع مصطفى كامل، ومحور المحمودية، بطرق القاهرة–الإسكندرية (الزراعي والصحراوي) والدائري والدولي الساحلي، بجانب تنفيذ طريق تبادلي بشارع قناة السويس.

وفي ختام الاجتماع، شددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل المعوقات، مع العمل على مدار الساعة لإنهاء الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.