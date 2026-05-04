قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، التي انعقدت اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 7 سنوات على عاطل؛ لاتهامه باختطاف طفلة وهتك عرضها بالقوة تحت التهديد.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبدالمجيد، وحامد إبراهيم عبدالقادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبدالستار، وأحمد عبدالباسط.

وتعود أحداث القضية إلى 23 سبتمبر 2017، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أحد الآباء يفيد باختطاف ابنته 9 سنوات ، خلال توجهها إلى أحد الدروس بشارع المنشية، أمام مسجد أنصار السنة، إذ استدرجها المتهم مدعيًا أنه صديق لوالدها، ثم أجبرها على استقلال سيارة ربع نقل تحت التهديد بسلاح أبيض.

واصطحب المتهم، الطفلة إلى منطقة خالية، وتحرش بها وتعدى عليها، قبل أن يعيدها ويتركها بالقرب من منزلها في حالة انهيار ويفر هاربًا.

وعقب البلاغ الذي تقدم به والد الفتاة بتعرض ابنته للاختطاف والتحرش بها والاعتداء عليها وهتك عرضها بالقوة، جرى تشكيل فريق بحث موسع، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم، وهو مقيم بمنطقة العرايشية بمدينة أبورديس إلا أنه ظل هاربا لفترة طويلة.

وتحرر محضر بالواقعة برقم 2976 لسنة 2017 جنح طور سيناء، ووجهت جهات التحقيق للمتهم عدة اتهامات، منها خطف طفلة بالطريق العام، وهتك عرضها بالقوة تحت التهديد، وإشهار سلاح أبيض، وبث الرعب في نفس المجني عليها.

وأُحيلت القضية، إلى محكمة الجنايات، والتي قضت في وقت سابق غيابيًا بالسجن المشدد 15 عامًا، قبل أن يُعاد نظر القضية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، لتصدر المحكمة حكمها الحضوري بالسجن المشدد 7 سنوات، ليُسدل الستار على القضية.