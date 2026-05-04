مقتل 4 أشخاص على الأقل جراء هجوم روسي على منطقة خاركيف

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 4 مايو 2026 - 2:37 م | آخر تحديث: الإثنين 4 مايو 2026 - 2:37 م

أعلن الحاكم العسكري لمنطقة خاركيف شرقي أوكرانيا، أوليج سينيهوبوف، عبر تطبيق تليجرام اليوم الاثنين، مقتل أربعة أشخاص على الأقل جراء هجوم روسي بالصواريخ استهدف المنطقة.

وقال سينيهوبوف، إن 18 شخصا آخرين أصيبوا جراء الهجوم الذي استهدف مدينة ميريفا.

وأضاف سينيهوبوف، أن القتلى هم رجلان يبلغان من العمر 50 و63 عاما، وامرأتان تبلغان من العمر 41 و52 عاما.

وأوضح سينيهوبوف، أن الهجوم ألحق أضرارا بالعديد من المنازل السكنية والمباني الشاهقة والمتاجر.

كما أشار إلى تعرض بلدة بيزليوديفكا لهجوم بطائرات مسيرة.

وتنفذ روسيا عملية عسكرية شاملة بأوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات.

