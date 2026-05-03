ترامب: المقترح الإيراني الجديد غير مقبول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه اطلع على المقترح الإيراني الجديد و"هو غير مقبول"، بحسب تعبيره.

وأضاف ترامب، لهيئة البث الإسرائيلية الأحد، إن "المعركة تسير بشكل ممتاز".

من جهتها، قالت الخارجية الإيرانية، إن مقترح بلادها لوقف الحرب يتألف من 14 بندا تركز على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان.

وأضافت: "عرضنا يقترح التوصل لتفاهم بشأن إنهاء الحرب والاتفاق على كيفية تنفيذه خلال 30 يوما"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وذكرت أن "الجانب الأمريكي قدم رأيه للجانب الباكستاني بشأن مقترحنا وسنبحثه ونرد عليه".

وأكدت أنه "لا توجد مفاوضات نووية في هذه المرحلة".