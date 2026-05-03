مفوض الجيش الألماني: سحب وحدات قتالية أمريكية إشارة سلبية بالنسبة لقدرة ألمانيا الدفاعية

دعا مفوض شئون الجيش في البرلمان الألماني، هينينج أوته، إلى اتخاذ تدابير مضادة لتعويض الفجوة الناتجة عن الانسحاب الوشيك للقوات الأمريكية من ألمانيا.

وفي تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية، قال أوته إن "سحب وحدات قتالية أمريكية يُعد إشارة سلبية بالنسبة للقدرة الدفاعية لدى ألمانيا لقدرة ألمانيا الدفاعية، ويجب تعويض ذلك".

وتحدث أوته عن "فجوة في البنية الدفاعية الألمانية"، مضيفًا أن "هذا يعني بالنسبة لألمانيا، أكثر من أي وقت مضى، ضرورة تعزيز قدراتها الدفاعية بسرعة". كما رأى أوته أن خطوة الانسحاب بالنسبة للولايات المتحدة تعني "التخلي عن بنية تحتية ذات مزايا لها وكذلك دعم مجتمعي".

وفي تلك الأثناء لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يترك حلفاءه في ألمانيا يواجهون حالة من عدم الوضوح بشأن الحجم الفعلي للقوة المزمع سحبها، وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أول أمس الجمعة عن سحب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، إلا أن ترامب صعّد لاحقًا وقال إن الولايات المتحدة ستقلص عددًا أكبر بكثير من ذلك.

وبحسب الجيش الأمريكي، يتمركز حاليًا نحو 39 ألف جندي في ألمانيا، مع وجود عدة قواعد عسكرية في البلاد، العديد منها موجود في جنوب وجنوب غرب ألمانيا.

وتُعد قاعدة رامشتاين الجوية في ولاية راينلاند-بفالتس من أبرز هذه المواقع. ويتغير عدد الجنود الأمريكيين بشكل منتظم بسبب عمليات التناوب والتدريبات.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن القرار جاء عقب مراجعة لانتشار القوات في أوروبا، دون تقديم تفاصيل رسمية حتى الآن حول المواقع أو الوحدات التي سيشملها الانسحاب.