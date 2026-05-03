تعطل حركة الطيران في مطار هامبورج بألمانيا بسبب هبوط اضطراري لطائرة صغيرة

توقفت جميع عمليات الإقلاع والهبوط مؤقتًا في مطار هامبورج الألماني، بسبب تعرض طائرة صغيرة لمشكلات أثناء هبوطها.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال متحدث باسم المطار اليوم الأحد إن "الطائرة هبطت عندنا، وتعرضت لأضرار خلال ذلك"، لكنه أكد عدم وقوع إصابات لأي أحد.

ورغم أن الحادث يُعد محدودًا نسبيًا، فإنه أثر على حركة الطيران في مطار هامبورج، إذ تعذر إقلاع أو هبوط أي طائرات أخرى خلال فترة سحب الطائرة وتنظيف المدرج.

وأضاف المتحدث: "يجب تنظيف المدرج بعناية فائقة"، مشيرًا إلى أنه حتى أصغر قطع الحطام قد تشكل خطرًا على الطائرات أثناء الإقلاع والهبوط.

وكانت الطائرة الصغيرة قد وصلت إلى مطار هامبورج عند الساعة الرابعة بعد الظهر تقريبا.