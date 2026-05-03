نقابة الأطباء ترحب بالتنسيق مع الأعلى للإعلام لضبط المحتوى الطبي في وسائل الإعلام

النقابة تشدد على ضرورة التزام الأطباء بالقواعد العملية المتفق عليها عند مخاطبة الجمهور

رحبت نقابة أطباء مصر بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن إلزام جميع الوسائل الإعلامية بعدم نشر أو تداول أي محتوى منسوب إلى الطبيب الراحل ضياء العوضي، مؤكدة أن هذا القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية لحماية الصحة العامة وصون وعي المواطنين من أي معلومات أو ممارسات طبية غير منضبطة وضارة بالمرضى.

وثمنت النقابة في بيان لها، استجابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتنسيق الفعّال مع النقابة، في التعامل مع ما تم تداوله من محتوى يضر بصحة المواطنين ويتعارض مع الأسس العلمية الراسخة للممارسة الطبية.

كما أكدت نقابة الأطباء دعمها الكامل لكل الإجراءات الرامية إلى ضبط المشهد الإعلامي الطبي، مشددة على أهمية التزام جميع الأطباء بالمعايير المهنية والأخلاقية في الظهور الإعلامي، وعدم تقديم أي معلومات أو نصائح طبية إلا وفق الأدلة العلمية المعتمدة.

وأعلنت النقابة ترحيبها بالتنسيق الجاري لإصدار لائحة منظمة للظهور الإعلامي للأطباء، معربة عن تطلعها إلى أن تسهم هذه اللائحة في ترسيخ ضوابط واضحة للظهور الإعلامي للأطباء، مشددة على ضرورة التزام الأطباء بالقواعد العلمية المتفق عليها عند مخاطبة الجمهور، واقتصار الحديث حول أي أمور محل بحث على الأوساط العملية فقط.

يذكر أن النقابة العامة للأطباء، نظمت في 21 أبريل الماضي، ورشة عمل متخصصة لمناقشة التعديلات الجاري إعدادها على لائحة آداب المهنة فيما يتعلق بتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء في مختلف الوسائل الإعلامية، بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقانونيين وأعضاء بمجلس النقابة العامة.

وشهدت ورشة العمل نقاشات موسّعة حول آليات التطبيق، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لضبط المشهد الإعلامي الطبي.

وأكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن الهدف من هذه اللائحة ليس تقييد حرية الأطباء في الظهور الإعلامي، وإنما ضمان التزام هذا الظهور بأخلاقيات المهنة، وعلى رأسها تقديم المعلومات العلمية الموثوقة والمقطوع بصحتها، وأن يتحدث كل طبيب في تخصصه.

واستعرض د. أحمد مبروك الشيخ، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام بالنقابة، مسودة التعديلات المقترحة لتنظيم الظهور الإعلامي التي أعدها، مؤكدا أنها جاءت استجابة للتطورات المتسارعة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وما تفرضه من تحديات لم تكن موجودة في السابق، وتتطلب تحديثا مستمرا للضوابط المهنية.

وأوضح أن المسودة تضمنت آليات واضحة للمساءلة في حال المخالفة، إلى جانب وضع إطار منظم للتعامل مع المحتوى الطبي المتداول عبر مختلف وسائل الإعلام.



