الصحة: ممارسات ضياء العوضي ثبت أنها تعرض المرضى وصحتهم للخطر

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن ممارسات الطبيب الراحل ضياء العوضي ثبت أنها تعرض المرضى وصحتهم للخطر ولا يمكن السماح بها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» بقناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن من سُحِب منه ترخيص العمل أو شُطِب من نقابة الأطباء لم يعد أمينًا على صحة المرضى.

وأوضح أنه لا يجب التعامل مع أفكار العوضي على أنها رأي ورأي آخر، بل يجب التعامل معها بأنه ثبت بالدليل والقرارات الرسمية أنها تؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة.

وأشار إلى أن القرارات التي اتخذت ضد العوضي جعلته لم يعد مصرحًا به بالإدلاء بالرأي الطبي، موضحا أن الفارق بين الطبيب وغيره من المهن الصحية يتلخص في أمرين الانخراط في تشخيص المرض وعلاجه.

ولفت إلى أن الشخص الذي لا يحمل تصريح مزاولة مهنة لا يمكنه تشخيص المرض أو علاجه، وأن هذا الأمر يوضح كيفية تعامل الوزارة مع هذا الملف.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلزام جميع الوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي الخاضعة لأحكام القانون 180 لسنة 2018، بعدم نشر أو بث أو تداول أو إعادة تداول أي مواد مصورة أو مسموعة أو مقروءة صادرة عن الطبيب الراحل ضياء العوضي أو سبق تسجيلها له.