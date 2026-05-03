ألمانيا: موجة حر غير معتادة في مايو قبل تراجع حاد متوقع في درجات الحرارة

سجّلت مناطق عديدة في ألمانيا اليوم الأحد، درجات حرارة مرتفعة بشكل غير معتاد خلال شهر مايو، غير أن من المتوقع أن تتراجع هذه الحرارة غدا الاثنين.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، بأن أعلى درجة حرارة سُجلت اليوم بلغت 4ر29 درجة مئوية في كل من كوتبوس وزنفتنبرج بمنطقة برلين-براندنبورج شرقي ألمانيا، فيما وصلت في برلين-مارتسان إلى 3ر29 درجة. وبهذا كادت البلاد أن تكسر الرقم القياسي المسجل في الثالث من مايو عام 2001 البالغ 7ر29 درجة.

وخلال ليلة الأحد/ الاثنين المقبلة، من المتوقع أن يسود طقس غائم بشكل كثيف في الشمال والشمال الغربي مع هطول أمطار، بينما يبقى جافًا في بقية المناطق، مع درجات حرارة دنيا تتراوح بين 7و 14 درجة مئوية.

ومن المنتظر أن يشهد الغد تغييرا في الأحوال الجوية، حيث سيكون الطقس أكثر استقرارًا في الجنوب الشرقي، في حين تتكاثر السحب في باقي المناطق مع توقع هطول زخات أمطار وحدوث عواصف رعدية محليًا.

وتتراوح درجات الحرارة بين 13 و19 درجة في الشمال والشمال الغربي، بينما قد تصل في منطقة لاوزيتس إلى 28 درجة.

وفي ليلة بعد غد الثلاثاء، سيستمر الطقس الجاف في الشمال والشمال الغربي والجنوب الشرقي، مع احتمال هطول زخات وعواصف رعدية في مناطق أخرى، وتنخفض درجات الحرارة إلى ما بين 5 و12 درجة.

ومن المتوقع أن يكون الطقس جافًا في الشمال والشمال الغربي، مقابل عواصف رعدية قوية في الجنوب والجنوب الشرقي خلال ساعات النهار، مع درجات حرارة تتراوح بين 12 و19 درجة في النصف الشمالي، وبين 19 و25 درجة في النصف الجنوبي.