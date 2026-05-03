عاد النجم الفرنسي الواعد برادلي باركولا، جناح باريس سان جيرمان إلى قائمة اهتمامات نادي ليفربول الإنجليزي، قبيل انطلاق فترة الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقًا لما ذكرته موقع "TEAMtalk" الإنجليزي، فإن ممثلي باركولا قد بدأوا في إجراء عملية فحص وتدقيق الوجهات المحتملة للاعب، بعد ترحيب باريس سان جيرمان برحيله هذا الصيف.

من جانبه، يرغب نادي باريس سان جيرمان أيضًا في فتح محادثات مع اللاعب، الذي يتبقى له ما يزيد قليلاً عن عامين في عقده الحالي.

ونوه التقرير بأن أي تراجع في موقف باريس سان جيرمان من بيع اللاعب سيثير قلق عدد من الأندية الكبرى، ومن بينهما ليفربول، حيث يطمح الأخير في جلب أجنحة فعالة، مع تأكد رحيل الدولي المصري محمد صلاح، والشكوك بشأن الهولندي كودي جاكبو.