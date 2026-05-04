ريال مدريد يفوز على إسبانيول ويؤجل حسم الليجا للكلاسيكو

حقق ريال مدريد الانتصار على حساب مستضيفه إسبانيول بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب «أر سي دي إي» في كتالونيا، ضمن من منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني الممتاز.

ويدين ريال مدريد بانتصاره في مباراة اليوم لنجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتين 55 و 66 من عمر المباراة بطريقة مشابهة، بعد تبادل للكرات من على حدود منطقة الجزاء جهة اليسار ثم يدخل ويسدد في المرمى.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 77، في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر، مع تبقي 4 جولات فقط على النهاية، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند النقطة 39 في المركز الثالث عشر.

وسيكون برشلونة على موعد كبير لحسم لقب الدوري الإسباني في مباراة الكلاسيكو المقبلة أمام غريمه ريال مدريد، يوم الأحد المقبل، على ملعب كامب نو، حيث يكفيه الفوز أو التعادل ليتوج باللقب ويحتفل مع أنصاره أمام غريمه التقليدي.