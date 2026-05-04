جوتيريش يندد بتفشي الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد بتفشي الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، داعيا الى تعزيز حرية الصحافة في العالم وحماية الصحافيين في مناطق النزاع.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة له في مقطع فيديو "إن كل الحريات تقوم على حرية الصحافة. فمن دونها، ليس هناك حقوق إنسان ولا تنمية مستدامة، ولا سلام".

ولفت الأمين العام إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا في عدد الصحفيين القتلى، لا سيما في مناطق النزاع.

كما ندد جوتيريش بتفشي الإفلات من العقاب في نحو 85% من الجرائم المرتكبة ضد العاملين في مجال الإعلام، وهو ما وصفه بـ"غير مقبول".

وبحسب بيانات "لجنة حماية الصحافيين"، وهي لجنة مستقلة مقرها الرئيسي في نيويورك، قتل 129 صحفيا في العالم في 2025.

وتشير إحصاءات منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو)، الى وفاة 14 صحفيا في 2026.

وقال جوتيريش "في هذا اليوم العالمي لحرية الصحافة، دعونا نحمي حقوق الصحفيين ونبني عالماً تكون فيه الحقيقة ومن ينقلها في مأمن".