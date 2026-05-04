ميرتس: من غير المرجح أن تزود الولايات المتحدة ألمانيا بصواريخ توماهوك التي وعد بتسليمها جو بايدن سابقا

يرى المستشار فريدريش ميرتس في الوقت الحالي أنه من غير المرجح أن تقوم الولايات المتحدة بتزويد ألمانيا بصواريخ "توماهوك" متوسطة المدى، التي كان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد وعد بتسليمها في عام 2024.

وقال ميرتس لقناة (أيه آر دي) العامة اليوم الأحد: "كما أرى الأمر في الوقت الحالي، وبشكل موضوعي، لا تكاد توجد أي إمكانية لأن تقوم الولايات المتحدة بتزويدنا بأنظمة أسلحة من هذا النوع."

وأضاف المستشار: "إذا لم أكن مخطئا، فإن الأمريكيين أنفسهم لا يملكون ما يكفي منها في الوقت الراهن". وقال إن المسألة قيد النقاش منذ أشهر "لكن دون أي التزام حتى الآن من جانب الولايات المتحدة."

وخلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل عامين، وعد بايدن ألمانيا بأنه لأول مرة منذ الحرب الباردة سيتم نشر أسلحة متوسطة المدى مزودة برؤوس حربية تقليدية في ألمانيا كوسيلة ردع، قادرة على الوصول إلى روسيا.

وحتى الآن، لم يؤيد الرئيس دونالد ترامب علنا قرار بايدن في ذلك الوقت، كما لم يتراجع عنه رسميا.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، سحبت وزارة الدفاع الأمريكية خططا لنشر وحدة مخصصة لتشغيل وصيانة ودعم الصواريخ متوسطة المدى، وذلك ضمن خطة خفض قوام القوات الأمريكية في ألمانيا بنحو 5 آلاف جندي.

ولم يبد ميرتس أي دهشة إزاء قرار الحكومة الأمريكية تقليص أعداد قواتها.

وأكد قائلا: "ما نسمعه خلال الأيام القليلة الماضية ليس جديدا تماما. قد يتم تضخيمه قليلا ، لكنه ليس أمرا جديدا."

واعترف ميرتس بأن الجيش الألماني ليس في وضع يسمح له حاليا بسد الفجوة التي قد يخلفها انسحاب للقوات الأمريكية.