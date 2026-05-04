ماليزيا: القبض على رجل بسبب منشور على فيسبوك يسيء لسلطان ولاية سيلانجور

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

احتجزت الشرطة الماليزية اليوم الأحد رجلا في الثلاثينيات من عمره على خلفية منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن صورا اعتُبرت مسيئة لسلطان ولاية سيلانجور.

تمت عملية الاعتقال في تمام الساعة 7:10 مساءً (بالتوقيت المحلي) في بوكيت ميرتاجام بولاية بينانج، ونفذها فريق من إدارة التحقيقات الجنائية في "بوكيت أمان" بالتعاون مع شرطة بينانج، وفقا لصحيفة /نيوستريتس تايمز/ الماليزية.

وأوضح مدير إدارة التحقيقات الجنائية الفيدرالية، داتوك م. كومار، أن التحقيق جرى في أعقاب منشور نُشر عبر حساب على فيسبوك يحمل اسم لوكاس ليام في 2 مايو، ويُزعم أنه تضمن إساءة لحاكم ولاية سيلانجور.

وأشار إلى أن الاعتقال جاء نتيجة تعاون وثيق بين الشرطة وهيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية في إطار جهود تحديد هوية الشخص المتورط.

وقال في بيان صادر اليوم "صادرت الشرطة أيضاً هاتفين محمولين من طراز سامسونج وشرائح اتصال يُعتقد أنها استُخدمت في رفع المنشور".