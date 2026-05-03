أرجأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” اتخاذ قرار نهائي بشأن المقترح القاضي برفع عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا بالنسبة للاتحادات الـ12 الأعلى تصنيفًا، بعدما تبين أن تطبيقه في الوقت الحالي يواجه صعوبات تنظيمية كبيرة.

وكشف صحيفة لـle360 سبور المغربية أن العائق الأساسي لا يرتبط بجوهر المقترح، بل بإمكانية تنفيذه ميدانيًا، حيث إن زيادة عدد الأندية سيؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع عدد المباريات، خصوصًا في الأدوار التمهيدية، وهو ما يتطلب فترات زمنية إضافية غير متوفرة ضمن الروزنامة القارية الحالية.

وأضاف المصدر أن بداية الموسم الكروي ستتزامن مع تصفيات كأس أمم إفريقيا المقررة في أوغندا وتنزانيا وكينيا، على أن تُقام النهائيات في نهاية الموسم، وهو ما يفرض ضغطًا كبيرًا على أجندة المنافسات ويجعل إضافة مباريات جديدة أمرًا بالغ التعقيد من الناحية التنظيمية.

وكان المقترح يهدف إلى منح الاتحادات الكبرى إمكانية إشراك ثلاثة أو أربعة أندية في دوري الأبطال بدلًا من ناديين فقط، في خطوة كان من شأنها توسيع قاعدة المشاركة للأندية ذات الشعبية الكبيرة، وتعزيز القيمة التنافسية والتسويقية للبطولة.

وتشمل قائمة الاتحادات المعنية كلًا من المغرب، الجزائر، أنغولا، كوت ديفوار، مصر، ليبيا، نيجيريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب إفريقيا، السودان، تونس وتنزانيا، وهي الدول التي تستفيد حاليًا من مقعدين في دوري الأبطال ومثلهما في كأس الكونفدرالية.

وبناءً على هذه المعطيات، تم ترحيل المقترح إلى أجل غير مسمى، في انتظار إيجاد صيغة زمنية مناسبة، إذ يبدو تطبيقه في النسخة المقبلة شبه مستحيل في ظل ازدحام غير مسبوق في أجندة كرة القدم الإفريقية.