إنتر بطلاً للدوري الإيطالي للمرة 21 بعد الفوز على بارما بثنائية نظيفة

تُوّج إنتر ميلان رسميًا بلقب الدوري الإيطالي للمرة الـ21 في تاريخه، عقب فوزه على بارما بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو، ليشعل احتفالات جماهيره باللقب.

وكان “النيراتزوري” بحاجة إلى نقطة واحدة فقط لحسم التتويج، خاصة بعد تعادل نابولي سلبيًا أمام كومو، لكنه حسم الأمور بفوز مستحق بفضل هدفي ماركوس تورام وهنريك مخيتاريان.

دخل إنتر المباراة وسط بعض الغيابات، أبرزها هاكان تشالهان أوغلو ولويس هنريكي بداعي الإصابة، بينما تواجد لاوتارو مارتينيز على مقاعد البدلاء، مع عودة أليساندرو باستوني للتشكيل الأساسي بعد غياب استمر ثلاثة أسابيع.

وشهد الشوط الأول محاولات متبادلة، حيث كاد دينزل دومفريس أن يفتتح التسجيل برأسية مرت بجوار القائم، في حين أهدر بارما فرصة خطيرة عبر تسديدة طائشة من داخل المنطقة. كما اقترب نيكولو باريلا من التسجيل بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة، قبل أن يتألق الحارس في إبعاد الكرة.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، نجح تورام في كسر التعادل، بعدما استغل تمريرة بينية من بيوتر زيلينسكي، لينفرد ويسدد كرة أرضية داخل الشباك، مسجلًا هدفه في المباراة الخامسة على التوالي بالدوري.

وفي الشوط الثاني، واصل إنتر ضغطه، وكاد أن يعزز تقدمه في أكثر من مناسبة، قبل أن يأتي الهدف الثاني في الدقيقة 80، عندما انطلق لاوتارو مارتينيز من الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية إلى مخيتاريان، الذي لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك من مسافة قريبة.

وحاول بارما تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة، حيث سجل هدفًا أُلغي بداعي التسلل، بينما كاد دافيدي فراتيسي أن يضيف الهدف الثالث، لكن الحارس تصدى لمحاولته بصعوبة.

وبهذا الفوز، يؤكد إنتر تفوقه خلال الموسم، ويتوج بلقب “السكوديتو” عن جدارة، بعد مشوار قوي حسمه قبل نهاية الموسم، ليضيف لقبًا جديدًا إلى خزائنه ويواصل كتابة التاريخ في الكرة الإيطالية.