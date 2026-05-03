روسيا: مقتل رجل مسن في أعقاب هجوم بطائرات مسيرة في منطقة موسكو

قتل رجل يبلغ من العمر 77 عاما في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة فولوكولامسك خارج العاصمة الروسية، وفقا للحاكم أندريه فوروبيوف، الذي أفاد بإسقاط ست طائرات مسيرة فوق منطقة موسكو مساء السبت.

وأفاد فوروبيوف عبر قناة "ماكس": "اليوم، أسقطت ست طائرات مسيرة تابعة للعدو فوق إيسترا، وتشيكوف، وأودينتسوفو، وسولنيتشنوجورسك، وفولوكولامسك، وكولومنا في منطقة موسكو، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف: "لسوء الحظ، قتل رجل يبلغ من العمر 77 عاما في قرية تشيرنيفو في منطقة فولوكولامسك"، مشيرا إلى أن فرق الاستجابة الأولية تعمل في المواقع التي سقط فيها حطام الطائرات المسيرة.