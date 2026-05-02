قررت نيابة الدخيلة الجزئية في الإسكندرية حبس المتهم "خ.س.ع"، عاطل، لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل "م.ع.ع"، حارس عقار بمنطقة البيطاش.

وجاء قرار النيابة العامة، اليوم السبت، عقب عرض المتهم على مركز تحليل المخدرات، حيث أثبتت النتائج تعاطيه مخدري الحشيش والأيس.

وتسلمت النيابة تحريات المباحث الجنائية، وأقوال شهود العيان، وتقرير تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، إلى جانب التقرير المبدئي للطب الشرعي الخاص بمناظرة جثمان المجني عليه، مع التصريح بدفنه.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي إلى إدارة شرطة النجدة، بشأن قيام شخص بالتعدي على آخر وإلقائه من شرفة عقار، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصاباته.

وبانتقال قوات الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص المبدئي أن المتهم استدعى المجني عليه إلى شقته بحجة مساعدته في إنزال بعض المحتويات.

وأظهرت التحقيقات أنه بعد وقت قصير، سمعت زوجة المجني عليه صوتًا مرتفعًا صادرًا من منور العقار، وعندما استطلعت الأمر، شاهدت المتهم يتعدى على زوجها بلوح خشبي، قبل أن يلقيه من الشرفة، ما تسبب في إصابته التي أودت بحياته.

ونُقلت الجثة إلى المشرحة، وتحفظت الأجهزة الأمنية على الأداة المستخدمة في الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تواصل النيابة العامة مباشرة التحقيقات.