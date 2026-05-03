شركات الطيران البريطانية يمكنها دمج الرحلات معا في طائرات أقل لتوفير الوقود

قالت وزارة النقل البريطانية إنه سيسمح لشركات الطيران بجمع الركاب من رحلات مختلفة معا في طائرات أقل في إطار خطط لتوفير وقود الطائرات.

وسيتيح التغيير المؤقت في القواعد لشركات الطيران دمج الرحلات الجوية على المسارات التي توجد بها رحلات متعددة إلى نفس الوجهة في نفس اليوم، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وأوضحت وزارة النقل أن هذا يعني إمكانية نقل الركاب من الرحلة التي حجزوها أصلا إلى رحلة مماثلة لتقليل كمية الوقود المهدر من تحليق طائرات لم يتم بيع كامل مقاعدها وربما كانت ستلغى.

وقد انتقد حزب المحافظين الخطة، زاعما أنها قد تشهد "تجميع الركاب إلى طائرة مختلفة في وقت تختاره شركة الطيران".

وقالت وزارة النقل إن هذا الإجراء مصمم لمنح الركاب "ثقة أكبر" من خلال مساعدة شركات الطيران على تثبيت جداولها في وقت مبكر.

يأتي ذلك وسط تحذيرات من نقص في وقود الطائرات قبل ذروة موسم العطلات إذا لم يجر إعادة فتح مضيق هرمز.

وقد تعطلت إمدادات وقود الطائرات من الشرق الأوسط منذ حرب الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران بسبب إغلاق إيران الفعلي للمضيق، وهو ممر شحن دولي حيوي.