أشاد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول بقرار رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري بعد مسيرة حافلة استمرت تسع سنوات داخل جدران النادي الإنجليزي، حقق خلالها العديد من الإنجازات والألقاب والجوائز الفردية.

قال صلاح في مقابلة أجراها معه النجم الإنجليزي المعتزل ستيفن جيرارد في منزل قائد الفراعنة بإنجلترا "أجل، أنا سعيدٌ برحيلي الآن من الباب الكبير، وأعتقد أنني التزمت بما قلته لي، أتذكر أنك قلت بأن أرحل بشروطي، وأنا سعيد بذلك، حان وقت الرحيل".

وبشأن المحطة القادمة في مسيرته بعد ليفربول، أجاب صلاح عبر قناة سكاي سبورتس "لم أُقرر خطوتي التالية بعد، لكن لديّ خياراتٌ جيدةٌ كثيرة".

وتتسابق وسائل الإعلام على الكشف عن محطة صلاح القادمة، حيث ربطته بالانتقال إلى أحد الأندية السعودية، بينما تكهن آخرون بإمكانية انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي أو فنربخشة التركي، وتحدثت تقارير عن إمكانية انتقاله للعب في الدوري الأمريكي.

وواصل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا "لم أتقدم في السن فجأة، لذا قدمت موسمًا رائعًا الموسم الماضي، أعتبره الأفضل لي في مسيرتي، أعتقد أن لدي الكثير لأقدمه، وسأرى ما هو الأفضل لي".

استدرك "لكن أيضًا، بعد خوض هذا الموسم، أشعر أن هذا هو القرار الصائب الآن، وأنا مرتاح له، كان الموسم صعبًا علينا جميعًا، ولا أريد الخوض في التفاصيل".

وأشار "على مدار تواجدي مع ليفربول، كانت أجواء غرفة الملابس جيدة، وكل لاعب ملتزم بدوره، ولا يتخطى حدوده، والجميع لديه هدف واحد، وإذا لم يؤد أي لاعب دوره على أكمل وجه، سيُحاسبه الآخرون بشدةٍ على ذلك".

واستطرد محمد صلاح "كنت شاهدًا على ذلك طوال تواجدي في ليفربول، وأتمنى ألا يتغير ذلك مع تغيير جلد الفريق، وأتمنى أن يحافظ اللاعبون على ترابطهم وتماسكهم، ويجدون الدعم والمساندة اللازمة في المستقبل".

وبشأن إصابته العضلية التي تعرض لها خلال الفوز 3-1 على كريستال بالاس يوم الأحد الماضي، أكد صلاح احتمالية عودته للملاعب قبل مباراته الأخيرة بقميص ليفربول أمام برينتفورد المقرر لها يوم 24 مايو المقبل، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وقبل هذه المواجهة سيخوض ليفربول ثلاث مواجهات ثقيلة، يبدأها خارج أرضه أمام مانشستر يونايتد غدًا الأحد ثم يستقبل تشيلسي ويخرج لمواجهة أستون فيلا يومي 9 و17 مايو الجاري.

ويسعى ليفربول لحسم تأهله لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 58 نقطة، أمامه مانشستر يونايتد 61 نقطة، ويطاردهما أستون فيلا 58 نقطة وبرايتون 50 نقطة.