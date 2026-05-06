الجيش الإيراني ينفي شن هجمات جديدة على الإمارات

نفى الجيش الإيراني اليوم الثلاثاء اتهامات دولة الإمارات العربية المتحدة بأن طهران شنت هجمات جديدة ضد الدولة الخليجية.

وقال متحدث باسم مقر العمليات للقوات المسلحة الإيرانية في بيان نشرته الإذاعة الوطنية، إنه لم يتم إطلاق أي صواريخ أو طائرات مسيرة على أهداف في الإمارات خلال الأيام الماضية.

وفي الوقت نفسه، هدد المتحدث العسكري الإمارات، متهما البلاد بأنها تحولت إلى "قاعدة للأمريكيين والصهاينة" و"عدو للعالم الإسلامي".

وقال إنه في حال شن أي هجمات ضد إيران من الأراضي الإماراتية، فإن المهاجمين سيندمون على ذلك.

يأتي ذلك بعد أن أبلغت الإمارات عن ضربات إيرانية جديدة لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء.

وتناقض بيان المتحدث مع تعليقات القوات المسلحة الإيرانية يوم أمس الاثنين، والتي وصفت الهجمات بأنها رد على مبادرة أمريكية لإعادة فتح مضيق هرمز.

وتسببت هجمات أمس الاثنين - وهي الأولى منذ دخول وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ قبل نحو أربعة أسابيع - في نشوب حريق في مستودع نفط في ميناء الفجيرة على خليج عمان.

ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهديد متجدد بتدمير إيران.