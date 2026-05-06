منتخب مصر للسيدات يودع بطولة العالم لتنس الطاولة من دور الـ16

ودّع منتخب مصر للسيدات منافسات بطولة العالم لتنس الطاولة للفرق، بعد الخسارة أمام رومانيا بنتيجة 3-2 في دور الـ16 من البطولة المقامة في لندن خلال الفترة من 29 أبريل حتى 9 مايو الجاري.

وجاءت البداية بخسارة دينا مشرف أمام بطلة رومانيا بنتيجة 3-0، ليتأخر المنتخب المصري 1-0 في مجموع المباريات، قبل أن تعادل هنا جودة الكفة بالفوز على لاعبة رومانيا بنتيجة 3-2.

وفي المواجهة الثالثة، خسرت فريدة بدوي أمام نظيرتها الرومانية بنتيجة 3-0، ليمنح ذلك التقدم لرومانيا 2-1، قبل أن تعود هنا جودة مجددًا وتحقق فوزًا مهمًا بنتيجة 3-1، لتعيد التعادل إلى 2-2 وتدفع المواجهة إلى المباراة الفاصلة.

وفي اللقاء الحاسم، خسرت دينا مشرف أمام لاعبة رومانيا بنتيجة 3-2، ليحسم المنتخب الروماني المواجهة بنتيجة إجمالية 3-2 ويقصي مصر من الدور ثمن النهائي.

وكان منتخب مصر للسيدات قد تأهل إلى دور الـ16 بعد فوزه على سلوفاكيا بنتيجة 3-2 في دور الـ32.

ومثّل المنتخب المصري في البطولة كل من: دينا مشرف، هنا جودة، التوأم مروة ومريم الهضيبي، وفريدة بدوي.