شاكيرا تسير على خطى مادونا في تقديم حفل مجاني ضخم على شاطئ كوباكابانا

ستقدم النجمة الكولومبية شاكيرا حفلا موسيقيا مجانيا على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو ليل السبت في حدث يتوقع المسؤولون البرازيليون أن يجذب نحو مليوني شخص إلى واحدة من أكثر الواجهات البحرية شهرة في العالم.

ويأتي هذا العرض في أعقاب عروض مماثلة قدمتها مادونا في عام 2024 وليدي جاجا العام الماضي، والتي حضرها أيضا حشود غفيرة رقصت على الرمال الممتدة، وبالنسبة لشاكيرا، يعد هذا جزءا من جولتها العالمية "النساء لا يبكين"، والتي سميت على اسم ألبومها لعام 2024.

وقالت نجمة البوب اللاتينية في مقابلة مع تلفزيون جلوبو البرازيلي إنها تتوقع أن يكون حفل كوباكابانا هو الأكبر في مسيرتها المهنية.

وقالت باللغة البرتغالية: "بالنسبة لي هذا حلم، كنت أحلم دائماً بالغناء على هذا الشاطئ، لأنني أعتقد أنه مكان سحري"، مضيفة أنها تعلمت هذه اللغة قبل الإنجليزية.

وتعد الحفلات الموسيقية المجانية جزءا من محاولة بلدية المدينة لتعزيز النشاط الاقتصادي بعد احتفالات الكرنفال ورأس السنة الجديدة وقبل احتفالات يوم القديس يوحنا التي تستمر لمدة شهر في يونيو/حزيران.

ويمكن أن يولد عرض شاكيرا نحو 777 مليون ريال (نحو 155 مليون دولار)، وفقا لدراسة أجرتها بلدية المدينة و"ريوتور"، شركة السياحة التابعة للبلدية، بفضل تدفق السياح والأموال التي تنفق في المطاعم والفنادق والمتاجر.