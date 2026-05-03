مجلس نقابة المهندسين يوافق على عقد المؤتمر العام للنقابات الفرعية يوليو المقبل

وافق مجلس نقابة المهندسين على عقد جلسة دورية كل أسبوعين، لمتابعة ومناقشة جميع الأمور المتعلقة بقضية شركة «يوتن»، ورصد مستجداتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية للحفاظ على حقوق النقابة وتعظيم الاستفادة من استثماراتها. على أن يُعقد الاجتماع يوم السبت الموافق 2026/5/16.

كما جرى اعتماد تشكيل لجنة لمتابعة ملف مساهمة النقابة في شركة «يوتن»، برئاسة الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، وعضوية أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة، وهم: المهندس رضا الشافعي، والدكتور المهندس مصطفى أبو زيد، وكيلا النقابة، والدكتور المهندس معتز طلبة، الأمين العام، والمهندس هشام أمين، أمين الصندوق، والمهندس المعتز بالله بركات، الأمين العام المساعد، والمهندس السيد حسن، أمين الصندوق المساعد، بالإضافة إلى المهندس طارق النبراوي، رئيس اتحاد المهندسين العرب، والدكتور المهندس هشام سعودي، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، والدكتور المهندس أحمد البدوي سيد، وكيل النقابة السابق، والمهندس محمود عرفات، الأمين العام السابق للنقابة.

كما وافق المجلس على عقد المؤتمر العام للنقابات الفرعية، وفقًا لأحكام القانون والنظام الداخلي للنقابة، خلال الأسبوعين الأولين من شهر يوليو المقبل، وذلك في إحدى محافظتي الإسكندرية أو بورسعيد، مع البدء فورًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لانعقاده.

كما تقرر الإعلان عن فتح باب التسجيل في اللجان المتخصصة عبر الموقع الإلكتروني لنقابة المهندسين، بدءًا من يوم الأحد الموافق 2026/5/3، فضلًا عن اعتماد محاضر اجتماعات لجنة صندوق المعاشات والإعانات.