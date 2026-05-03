الشرطة الأمريكية: مقتل شخص إثر اصطدام مركبة بناد صحي بولاية أوريجون

لقي شخص واحد حتفه في أعقاب حادث اصطدام مروع وقع في ناد صحي في وقت مبكر من يوم السبت في بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية، وتم العثور على أدلة لوجود عبوة متفجرة داخل المركبة، حسبما ذكرت الشرطة.

ولم تتوفر سوى معلومات محدودة حتى الان من مكتب شرطة بورتلاند حول الحادث الذي وقع قبل الساعة الثالثة صباحا بقليل في "نادي مولتنوماه الرياضي". ويقدم المرفق نفسه كأكبر نادٍ رياضي واجتماعي خاص في الولايات المتحدة، حيث تأسس عام 1891 ويضم أكثر من 21 ألف عضو.

وقالت شرطة بورتلاند إن الشخص المتوفى عثر عليه داخل المركبة بعد احتواء الحريق.

وقال المتحدث باسم النادي، آدم لينمان، في بيان، إن الحادث وقع عندما كان النادي مغلقا ولم يصب أي من أعضاء النادي أو موظفيه بأذى، وذكر أن مسؤولي النادي أحالوا التفاصيل الإضافية إلى السلطات المحلية والاتحادية.

وأفاد مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات الاتحادي بأن عملاء خاصين تابعين له استجابوا أيضا للحادث.