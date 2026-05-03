ترامب عن مقترح قدمته إيران: لا ⁠أتصور أنه سيكون مقبولا

قال ​الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب ​في ​منشور على وسائل ⁠التواصل ​الاجتماعي اليوم ​السبت إنه سيدرس ​أحدث ​مقترح قدمته إيران ‌لكنه "لا ⁠يتصور أنه سيكون مقبولا"، ​مضيفا ​أن ⁠طهران ​لم تدفع ​بعد ⁠ثمنا كبيرا ⁠بما ​يكفي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه يراجع مقترحا إيرانيا جديدا لإنهاء الحرب.

وقال قبل صعوده على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: "سأطلعكم على الأمر لاحقا"، مضيفا "سيعطونني الصيغة الدقيقة الآن".

وقالت وسيلتان إعلاميتان إيرانيتان شبه رسميتين، هما تسنيم وفارس، اللتان يعتقد أنهما قريبتان من الحرس الثوري الإيراني، إن إيران أرسلت مقترحا مكونا من 14 نقطة عبر باكستان ردا على مقترح أمريكي مكون من تسع نقاط، وكانت باكستان قد استضافت مفاوضات سابقة بين إيران والولايات المتحدة.

وبعد وقت قصير من حديثه للصحفيين، بدا ترامب متشككا بشأن الخطة الإيرانية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب أنه "لا يمكنه تصور أنها ستكون مقبولة من حيث أنهم لم يدفعوا بعد ثمنا كبيرا بما يكفي لما فعلوه بالإنسانية، وبالعالم، على مدار الـ 47 عاما الماضية".

وكان ترامب قد رفض مقترحا إيرانيا سابقا هذا الأسبوع، ومع ذلك، استمرت المحادثات، ويبدو أن وقف إطلاق النار المستمر منذ ثلاثة أسابيع ما زال صامدا.

كما طرح الرئيس الأمريكي خطة جديدة لإعادة فتح مضيق هرمز عند مدخل الخليج العربي، حيث يمر عادة نحو خمس التجارة العالمية من النفط والغاز الطبيعي.